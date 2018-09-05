Ortaca’da 17 yaşındaki Buğrahan’dan haber alınamıyor

Kayıp Buğrahan’ın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

Gazetecilik mesleğini yapan Mete ve Ayşe Sönmez çiftinin oğulları, Buğrahan Sönmez 3 Eylül Pazartesi tarihinde kayboldu.

Gazeteci Mete ve Ayşe Sönmez çiftinin 17 yaşındaki oğlu Buğrahan Sönmez’den bir süredir haber alamayan aile, her yerde oğullarını aramaya başladı.

Baba Mete Sönmez, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “03 Eylül 2018 günü saat 07.30’dan sonra haber alamadığım oğlum Buğrahan Sönmez ile ilgili gelişmeleri ve ihtiyaç duyduğum bazı şeyleri yazmam gerektiğini düşünüyorum. Buğrahan son olarak 03 Eylül Pazartesi günü 08.30-09.00 saatleri arasında Ortaca-Fethiye karayolu Özalp Koleji karşısında otostop çekerken görüldü. Üzerinde; gri tişört, siyah şort, gözlük ve sırt çantası var. Kendisi 17 yaşında. Fethiye-Antalya yönüne gittiği tahmin ediliyor. O saatten sonra ile ilgili henüz hiçbir bilgi ne yazık ki yok. Üzerinde telefon yok. Ancak Onunla ilgili bilgi aldıysanız lütfen ve lütfen mutlaka arayınız. Bizim için şu an tek önemli şey O’nun sağlıklı olması. Kendisinden haber aldığımızda mutlaka ve mutlaka duyuracağız. Tek istediğim oğlumun sağlıklı olduğunu bilmek. Onun ile ilgili 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 07.30’dan sonra bilgisi olan, gören, duyan kişilerin 155 polis hattına ya da bizzat benim 0.532.308 40 87 nolu telefonuma 24 saat aramasını rica ediyorum. Hepinize ilgi ve alakanız için teşekkürler.”

Sönmez ailesi, kayıp oğulları Buğrahan’ı gören veya duyanların 155 polis imdat hattına bildirmelerini rica etti.