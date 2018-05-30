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30 Mayıs 2018 09:04

Ortaca’da akü hırsızları yakalandı

Ortaca’da, araçların akülerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ortaca’da akü hırsızları yakalandı

30 Mayıs 2018 09:04


Edinilen bilgiye göre; ilçedeki çeşitli mahallelerde park halindeki araçların akülerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi hakkında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.


Yapılan soruşturma sonucunda Dalaman’da ikamet ettiği öğrenilen G.S. (19) ve S.G. (19) isimli şüpheliler akü çaldıkları iddiası ile gözaltına alındı.


Polis ekipleri, çalındığı öne sürülen aküleri şüpheliler ifadeleri doğrultusunda ele geçirerek, sahiplerine teslim etti.


Gözaltına alınan G.S ve S.G., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.




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