Ortaca’da atlı jandarma dönemi

İlçeye tatil için gelen yerli, yabancı turistleri hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur içinde tatil yapmaları amacıyla ’Atlı Jandarma’ uygulaması başlatıldı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) eğitim alan “Candaş” ve “Uğur” isimli atlar ile binicilerden oluşan atlı jandarma timi, Sarıgerme Mahallesi’nde, SARÇED plajı ve yerli, yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye geziyor.

Sarıgerme Mahallesi’nde asayiş çalışması yapan atlı jandarma timi, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistlerin fotoğraflarını çektiği tim, devriye görevi yaptı.

Atlı timle fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, güvenlik uygulamalarından çok memnun kaldıklarını belirtti.