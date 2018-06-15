Ortaca’da Bayramlaşma

Kültür Park’ta düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Hava Meydan Komutan Vekili Albay Savaş Cenik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Park’ta gerçekleştirilen programın ardından Kaymakam Erdoğan ve beraberindeki heyet, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde personelle bayramlaştı. Ardından, Devlet Hastanesi’nde çalışanlar ve hastalar ziyaret edildi. Program, şehit ve gazi ailelerine yapılan ziyaret ile son buldu.

Kaymakam Erdoğan, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını güçlendirir. Yardımlaşma duygularını pekiştirir, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırır. Bu kutsal günleri fırsat bilerek, bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bayramın ilçemize ve ülkemize esenlik ve mutluluk içinde kutlanmasını temenni eder, tüm Ortaca halkının, tatilini ilçemizde geçirmekte olan konuklarımızın ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramını kutlarım.”