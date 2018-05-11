Ortaca’da bilim fuarı

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen fuara, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Okul Müdürü Bülent Ecevit Fidan, Güzelyurt Muhtarı Ali Özbey, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, fuardaki stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Başkan Karaçelik; “Öğrencilerin yaptığı çalışmalar son derece yaratıcı bu gibi projeler öğrencilerimizin yaratıcılığını ve araştırma yetisini arttırmakta, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.