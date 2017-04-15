Ortaca’da çöplük yangını

Edinilen bilgiye göre; Yerbelen Mahallesi, Dalaman çayı yatağında kağıt ve naylon atıklarının bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

Kağıt ve naylon atıklarının Mevlüt Ayhan isimli vatandaş tarafından biriktirildiği öğrenildi.

Biriktirdiği malzemelerin yandığını gören Ayhan’ın sinir krizi geçirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

112 ekipleri Ayhan’ı sakinleştirerek, ambulans ile Ortaca Devlet Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.