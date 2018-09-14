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Ortaca'da depo yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki bir depoda yangın çıktı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre; Çaylı Mahallesinde Arif A.'ya ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliğine ait çok sayıda ekip ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Hurdaların tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangının diğer depolara ve çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için çaba harcandı. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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