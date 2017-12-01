Ortaca’da “Engelsiz Dostluk” Maçı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ortaca Spor Salonunda oynanan karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Karşılaşmayı takip eden Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir heyecanla müsabakaları izlediğini söyledi.

Kaymakam Erdoğan, “Çocuklarımızın sevincini, gururunu aileleri başta olmak üzere öğretmenleri ve maçı izlemeye gelenlerle birlikte yaşadık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile bu etkinliğin içinde olan herkese teşekkür ediyorum. Düzenlenecek diğer etkinliklerde de aynı coşku ve heyecanın olacağına inanıyorum. İmkan verildiği takdirde ufku geniş olan bu kardeşlerimizin çok daha güzel şeyler yapacağını düşünüyorum “ dedi.

Coşku Özel Eğitim Kurumları futbol takımı kaptanı Down Sendromlu Cenk Büyükkılıç ise sahada olmaktan ve gol atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğe Kaymakam Erdoğan’ın yanı sıra Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Coşku Özel Eğitim Kurumları Kurucusu Mehmet Tan, Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Karşılaşma sonrası her iki takım oyuncularına kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.