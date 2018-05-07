Ortaca’da fuhuş operasyonu, 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre;, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ilçede masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yeri takibe alındı. Yapılan takip ve tespitler sonucunda belirlenen iş yerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde yapılan aramada bulunan bir miktar paraya ve suça konu eşyalara el konuldu. Operasyonda fuhuşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama iddiası ile G. O., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı G. O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ile ilgili 58 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.