Ortaca’da hanutçulukla mücadele

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan mahallesinde vatandaşları ve turistleri “hanutçuluk” yaparak rahatsız eden iş yerleri ve tur teknelerini mercek altına aldı.

Bu iş yerlerini takibe alan ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine uyarıda bulundu.

Ekipler, uyarılara rağmen kurallara uymadığı belirlenen 1 iş yeri ve 2 tur teknesini mühürledi. İş yeri ve 2 tur teknesine 3 gün süreyle faaliyetten men cezası uygulandığı öğrenildi.

Vatandaşların tatillerini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı ve bu yönde denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.