Ortaca’da "hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması

Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Dalyan yolu üzerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamayı yerinde inceledi. Polis ve jandarma ekipleri, kampanyanın sloganının yazılı olduğu tişört, kırmızı düdük ve broşürleri dağıttı. Ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara ‘kırmızı düdük’ projesi hakkında bilgi vererek, çikolata ve kolonya ikram etti.

Sürücüler ve yolcularda uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Trafik kontrollerinin bayram süresince ve bayram sonrasında da süreceği bildirildi.