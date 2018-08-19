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19 Ağustos 2018 15:15

Ortaca’da "hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması

Kurban Bayramı’nda meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla "Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" sloganıyla düzenlenen kampanya Ortaca’da da uygulanmaya başlandı.

Ortaca’da

19 Ağustos 2018 15:15


Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Dalyan yolu üzerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamayı yerinde inceledi. Polis ve jandarma ekipleri, kampanyanın sloganının yazılı olduğu tişört, kırmızı düdük ve broşürleri dağıttı. Ekipler, durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara ‘kırmızı düdük’ projesi hakkında bilgi vererek, çikolata ve kolonya ikram etti.


Sürücüler ve yolcularda uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Trafik kontrollerinin bayram süresince ve bayram sonrasında da süreceği bildirildi.




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