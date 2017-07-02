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02 Temmuz 2017 10:25

Ortaca’da Hayvanseverlerden Eylem

Hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerin, Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik öngören düzenlemeyi protesto etmek amacıyla birçok kentte eş zamanlı yaptığı eyleme, Ortacalı hayvanseverler de destek verdi.

Ortaca’da Hayvanseverlerden Eylem

02 Temmuz 2017 10:25


Ortaca tören alanında toplanan hayvanseverler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik öngören tasarının geri çekilmesi ve yeniden düzenlenmesini istedi. Yapılan eylemlerle, ilgili düzenlemenin yaratacağı sakıncalara dikkat çekildi.


Basın açıklamasının ardından, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, Hayvan Hakları Konfederasyonun ülke genelinde başlattığı eyleme destek verdiklerini ve yasa taslağı içindeki bazı maddeleri kabul etmediklerini aktardı.


HAYDOS Başkanı Dağdelen, “Tepkimizi gösteriyoruz. Eş zamanlı bütün Türkiye’de hayvan hakları savunucuları ve hayvanseveler bu eylemi yaptı. Biz bu yasayı asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Son nefesimize kadar karşı çıkacağız. Bu yasa hayvanların sonu olacaktır” dedi.


Hayvanseverler, basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.




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