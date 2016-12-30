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30 Aralık 2016 16:13

Ortaca’da jandarmadan kaçak içki denetimi

Ortaca’da jandarmadan kaçak içki denetimi

30 Aralık 2016 16:13

Muğla’nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri yılbaşı kutlamaları öncesi kaçak içki denetimi yaptı.
Ortaca’nın turistik mahallesi Dalyan’da jandarma ekipleri, yılbaşı kutlamaları öncesi kaçak alkollü içki, uyuşturucu ve ruhsat denetimi yaptı. Dalyan mahallesindeki bar, restoran ve otellerin ilgili bölümlerine gelen Muğla Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Komutanlığı (KOM) ve Dalyan Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinden aldıkları numuneleri Barkod İzleme Cihazı (BUİS) cihazıyla kontrol etti.
Uygulamada, Narkotik köpeği “Alçı” iş yerlerini didik didik aradı. Ekipler ayrıca, iş yerlerinin alkollü içki satışına olanak sağlayan ruhsatlarında kontrollerini yaptı.



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