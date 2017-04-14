Ortaca’da köpek zehirlenmesi iddiası

Edinilen bilgiye göre; İlçeye bağlı Gökbel Mahallesinde oturan Yasemin Karahan, Çiko ve Kömür isimli 2 köpeğini gezmesi için evinin bahçesinden dışarı çıkardı.

Yaklaşık yarım saat sonra geri gelen köpeklerin ağızlarının köpürmüş olduğunu öne süren Karahan, veterinere haber veremeden 2 köpeğin öldüğünü belirtti.

7 yaşındaki kızının Çiko ve Kömür isimli yavrusu ile çok iyi anlaştığını ve ölümlerinin onu çok etkilediğini aktaran Karahan, 2 köpeğin nasıl zehirlendiğini bilmediklerini ifade etti.

Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) Başkanı Mebrure Kuzey Blom ise bölgede sıklıkla tüfekle vurulma ve zehirlenme yolu ile hayvanların telef olduğunu bu konuda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.