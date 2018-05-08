Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 09:08

Ortaca’da Manuş Baba coşkusu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Manuş Baba, hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Ortaca’da Manuş Baba coşkusu

08 Mayıs 2018 09:08

Ortaca Belediyesince, tuhafiye pazar yerinde düzenlenen festivalin 2’nci gününde Manuş Baba, sahne aldı.


Sevilen şarkılarını seslendiren Manuş Baba, yaklaşık 2 saat boyunca dinleyicilerini hem hüzünlendirdi hem coşturdu. “Dönersen ıslık çal” albümüyle müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Manuş Baba, alanı dolduran hayranlarına müzik ziyafeti yaşatırken Ortaca Belediye Meclis Üyesi Mahir Öztürk, Manuş Baba’ya plaket takdim etti. Manuş Baba da kendisini hayranlarıyla buluşturduğu için Ortaca Belediyesi’ne teşekkür etti.


Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, yarın Türk Halk Müziği konseri ile devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç