Ortaca'da marangoz atölyesinde yangın

Ortaca'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun Mahallesi Ortaca Sanayi Sitesi 1. Blokta bulunan marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin alev aldığı iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, marangozhanede hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.