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05 Mayıs 2018 14:10

Ortaca’da matematik yarışması

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, ortaokullar arası matematik yarışması düzenlendi.

Ortaca’da matematik yarışması

05 Mayıs 2018 14:10


Ortaca Çözüm Koleji, Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu ve Ortaca Ortaokulu’nun işbirliği ile organize edilen yarışma Ortaca Çözüm Koleji binasında ilçe genelindeki 9 Ortaokulun katılımıyla düzenlendi. 4 gün süren programda öğrenciler matematik bilgilerini yarıştırdı.


Yarışmaya, Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu, Ortaca Ortaokulu, Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Ortaca İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu, Eskiköy Ortaokulu, Çaylı 100. Yıl Ortaokulu, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu katıldı.


Çözüm Koleji Müdürü Turgay Yıldızhan, gazetemize yaptığı açıklamada, matematiğe ilgi çekmek istediklerini vurguladı.


Yıldızhan; “Ortaca Çözüm Ortaokulu, Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu ve Ortaca Ortaokulu’nun işbirliği ile etkinliğimizi yaptık, Ortaca Matematik Yarışması’na 9 okulumuz katıldı. 4 gün süresince ilk olarak 5’inci sınıflarımız ardından 6’ncı sınıflarımız, 7’nci sınıflarımız ve 8’inci sınıflarımız yarıştı. Derece elde eden öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Ortaca’da matematiğe ilgi olmasını amaçladık. Matematik eğlenceli hale gelsin, matematik ile eğlenilebiliyor düşüncesini yaymak için yapılan bir çalışma. Öğrenciler kaynaştı, velilerimiz de ilgi gösterdi. Matematiğe bu etkinlik ile bir ilgi çekildiğini düşünüyorum. İnşallah katılan okullarımız memnun kalmıştır. Katılan okullara teşekkür ediyorum.” dedi.




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