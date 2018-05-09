Ortaca’da Mehmetçik Vakfı yararına kermes

Yıl Ortaokulu tarafından geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Topçu, okul aile birliği üyeleri, veliler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kermeste, veliler tarafından yapılan pasta, börek, kek ve tatlı gibi çeşitli ürünler kısa sürede tüketildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Topçu, kermeste yaptığı açıklamada; “Kermesle hem vicdani borcumuz olan şehit ve gazi yakınlarına küçük bir damla destek vermek hem de öğrencilerde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmış, Çaylı 100. Yıl Ortaokulu öğretmen ve idarecileri tarafından düzenlenen bu anlamlı kermese destek veren özellikle velilerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Kermesin ardından elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığı öğrenildi.