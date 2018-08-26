Ortaca’da motosiklet kazası; 1 ölü

Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Ortaca çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman istikametinden Köyceğiz yönüne seyir halindeki Remzi Kaplan (22) yönetimindeki 48 Z 1243 plakalı motosiklet ile O.T., idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaplan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Yücelen Hastanesi’ne kaldırdı. Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü O. T., gözaltına alındı.