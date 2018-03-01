Ortaca’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Aşama Kodlama Eğitimi verildi. Eğitimleri tamamlayan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan sertifikalarını takdim etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi İl Koordinatörlüğü’nce hazırlanan, okullarda kod okuryazarlığı bilincinin yaygınlaştırılması ve robotik atölyelerin kurulmasının sağlanmasını hedefleyen Kodla Muğla Projesi çalışmaları kapsamında Ortaca Halk Eğitim Merkezi’nde, öğretmenlere kodlama eğitimi verildi.

Bilgisayar Öğretmeni ve Fatih Projesi İlçe Eğitmeni Mehmet Topçu, kursa ilçedeki resmi ve özel okullarda bilişim teknolojileri derslerine giren 8 öğretmenin katıldığını söyledi.

Kodla Muğla Projesi’nin “Kodlayıver Gari” sloganıyla bu sene başladığını belirten Topçu, 1. Aşama Kodlama Eğitimi verdiklerini aktardı.

Proje ile okullarda kodlamanın yaygınlaştırmasının amaçladığını dile getiren Topçu, “kodlama programlarını öğreniyoruz ve kodlamayla ilgili bilgiler veriyoruz. Kodlamanın mantığını öğretiyoruz. Kurulması planlanan kodlama atölyesi ile erken yaşta kodlama eğitimi ve robotik çalışmalar yapılabilir. Okullarda kodlamayla ilgili yetenekli öğrenciler tespit edilerek atölyeye yönlendirilip, kodlama zekaları geliştirilebilir” diye konuştu.