Ortaca'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Atatürk Ortaokulu toplantı salonunda verilen eğitimde, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Halit Çaydaş tarafından Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalışan öğretmenlere yönelik görsel destekli sunum yapıldı.

Eğitimde, trafikte saygı, sürücünün dikkat etmesi gereken kurallar, trafikte yaşanan olumsuzluklar, alınması gereken önlemler, trafik sistemi ve trafikte kurallara uyma bilinci, güvenli sürüş ve dikkat edilmesi gereken konular detaylı biçimde anlatıldı. Eğitimlerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığı bildirildi.