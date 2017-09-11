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11 Eylül 2017 21:55

Ortaca’da okula uyum haftası

Ortaca’da, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için okula uyum haftası başladı.

Ortaca’da okula uyum haftası

11 Eylül 2017 21:55


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanan okula uyum haftasında, öğrencilerin okul ortamını sevmeleri, okul kaygılarını gidermeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımaları hedefleniyor. Birinci sınıflar için başlayan okula uyum haftası son yıllarda beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri içinde uygulanıyor.


Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma, öğretmen-aile-çocuk tanışma programları ile okul ve eğitim ortamını tanıma gibi etkinlikler düzenlenecek.




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