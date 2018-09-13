Ortaca'da okula uyum haftası

Ortaca'da, yeni eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası uygulandı.

Okula uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor.

Uyum haftasında Atatürk Ortaokulu'na gelen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. İlçede, uyum eğitimi kapsamında okullarına gelen öğrenciler, öğretmenlerini ve yeni arkadaşlarını tanımaya çalıştı. Uyum programının uygulandığı okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa başlayan öğrenciler aileleri ile birlikte sınıfları doldurdu. Yeni eğitim öğretim döneminde, öğrencilerden bazıları velilerinden ayrılmakta zorluk yaşadı.

Ortaca'da, 611 öğretmenin görev yapacağı 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9 bin 400 öğrencinin okula gideceği öğrenildi.