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25 Aralık 2017 14:04

Ortaca’da pazaryeri tepkisi

Ortaca’nın Dalyan Mahallesinde, Cumartesi günleri kurulan pazarın kaldırılarak başka bir yere taşınacak olmasına esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Ortaca’da pazaryeri tepkisi

25 Aralık 2017 14:04


Pazar yerinin Belediye tarafından değiştirileceği bilgisini alan pazarcı esnafı ve pazara alışveriş için gelen vatandaşlar, Pazar yerinin değiştirilmesini istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.


20 yıldır Dalyan’da pazarcılık yaptığını söyleyen Ali Arslan, “çeşitli gerekçelerle Pazar yeri buradan taşınmak isteniyor. Bu değişiklik ile Pazar yeri esnafı çok büyük zarara uğrayacak, vatandaşlarda mağdur olacak. Yeni kurulacak Pazar yeri merkeze uzak yaya gidip gelmek çok zor. Burada yaklaşık 200 esnaf oluyor. Hem pazarcı esnafı hem de burada dükkanları olan esnaflar kalkmasını zaten istemiyor, burada alışveriş yapan vatandaşlarda istemiyor. Kim istiyor buranın kalkmasını, mesela turistler sadece bu pazarı görmek için geliyor. Yeni yere ise ne turist nede yerel halk gitmez” diye konuştu.


Pazarcı Ayşe Özdemir; “Bu pazarda 15 yıldır ekmeğimi kazanıyorum. Kimin kaldırmak istediğini de bilmiyoruz. Kendi yöremizde korkuyla duruyoruz. Buradan gitmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.


Dalyan’da yaşayan İngiliz Johanna Sparrow, pazarın çok merkezi olduğunu ve kaldırılacağını duymaktan üzüntü duyduklarını dile getirdi.


Uzun yıllar Almanya’da yaşadıktan sonra Dalyan’a yerleşen Mehmet Ali Altundağ, her hafta alışverişini pazardan yaptığını anlatarak; “arabam yok, Pazar yerinde belli noktalardan alışveriş yaptım ve ellerim doldu. Uzak olursa eve nasıl gideceğim, ayağımda sakat. Pazarın burada kalmasını istiyorum. Çünkü burası vatandaş için çok ideal” dedi.


Dalyanlı Cemile Mete ve Gözde Bulut ise şunları söyledi; “Pazar yerinin kalkmasını istemiyoruz. Burası çok yakın ve pratik. Yürüyerek ulaşabiliyoruz ama diğer tarafa arabasız gidemeyiz.”




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