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07 Mayıs 2018 21:25

Ortaca’da sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Ortaca’da sağanak yağış etkili oldu

07 Mayıs 2018 21:25


Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ortaca’da öğleden sonra etkisini gösterdi.


Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü ilçenin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların ıslanmamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ve işyerlerine sığındı.


Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının azalacağını ve sağanak yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek uyarıda bulundu.




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