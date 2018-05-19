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19 Mayıs 2018 23:12

Ortaca’da şampiyonluk coşkusu

Ortaca’da, Galatasaray taraftarları, takımlarının 21.

Ortaca’da şampiyonluk coşkusu

19 Mayıs 2018 23:12

Şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara döküldü.


Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon tamamladı.


Şampiyonluk için son hafta Göztepe’den en az 1 puan alması gereken Galatasaray karşılaşmanın 66. dakikasında Gomis’in penaltıdan kaydettiği golle 3 puanı aldı ve İzmir’de mutlu sona ulaştı.


Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte Ortaca’daki Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Galatasaray taraftarları Göztepe maçının bitiminin ardından Atatürk Anıtı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.


Sarı kırmızılı takımın taraftarları, araçlarla konvoy oluşturup şampiyonluk şarkıları söyleyerek bir süre şehir turu gerçekleştirdi.




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