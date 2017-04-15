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15 Nisan 2017 19:53

Ortaca’da sandık görevlilerine imece usulü pide

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca Kadın Kolları, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında sandık görevlileri için imece usulü pide hazırladı.

Ortaca’da sandık görevlilerine imece usulü pide

15 Nisan 2017 19:53


CHP ilçe binasında bir araya gelen Kadın Kolları üyeleri evlerinden getirdikleri çökelek, ıspanak gibi malzemeler ile sandık görevlileri için pide içi hazırladı.


Hazırlanan içlerden yapılacak 600 pidenin, Halk Oylamasında görev yapanlara dağıtılacağı öğrenildi.


Hazırlıklarda parti ayrımı gözetmediklerini belirten Kadın Kolları üyesi Gülhan Yamanoğlu, “Kadın Kolları üyelerimiz güzel bir dayanışma öğreneği göstererek, sandıklarda görev yapacak tüm arkadaşlarımız için pide hazırladılar. Hazırlanan pideler yarın öğlen görevlilere dağıtılacak. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ellerine sağlık.” dedi.




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