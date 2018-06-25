Ortaca’da seçim kutlaması

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de, sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar kutlama yaptı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Ortaca ilçesinde vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar, Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan vatandaşlar önce Atatürk Anıtı ardından AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Partililer ve MHP’liler bir süre burada sevinç gösterisinde bulundu ve slogan attı.

Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partileri lehine sloganlar attı. Kutlamalarda, pek çok partili araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.