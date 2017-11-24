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24 Kasım 2017 16:45

Ortaca’da Şehit Öğretmenler Sergisi

Ortaca’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Şehit Öğretmenler Sergisi” açıldı.

Ortaca’da Şehit Öğretmenler Sergisi

24 Kasım 2017 16:45


Ortaca Kent Konseyi tarafından Kültür Parkta açılan sergide, 1914 yılından günümüze kadar görevi başında şehit düşen 100’ün üzerinde öğretmenin biyografileri ve fotoğrafları yer aldı.


Serginin oluşturulmasına destek sağlayan emekli tarih öğretmeni Günür Karaağaç; “Birinci Dünya savaşından bu yana şehit düşen öğretmen sayısı 150’nin üzerinde, 1980 yılından sonra PKK terör örgütü yüzünden şehit öğretmen sayısında maalesef artış oldu. Eğitimcileri katleden terör örgütünü kınıyoruz. Hem de çocuklarımıza ışık taşıyan bu insanları söndürenleri lanetliyoruz. Bu ışıklar hiç sönmeyecek” diye konuştu.


24 Kasım’ın Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu söyleyen Karaağaç; “24 Kasım öğretmenler günü olarak ilan edilmiştir. O günün anısına hem bu sergiyi düzenledik. Burada 100’ün üzerinde öğretmenin fotoğrafları, biyografileri, şehit düştükleri yerler ve görev yaptıkları okullar var, hepsi hala görevinin başında. Sergiyi Milli Eğitim Bakanlığının yayınlarını kaynak alarak oluşturduk. Son 5 ay içerisinde şehit düşen 2 öğretmenimizde bu sergide var” dedi.




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