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Ortaca'da sera yangını

Muğla’nın Ortaca İlçesinde domates yetiştirilen bir serada yangın çıktı.

Muğla'nın Ortaca İlçesinde domates yetiştirilen bir serada yangın çıktı. Çıkan yangında sera kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Dalaklı Mahallesi Hacılar Caddesinde Zeycan E.'ye ait 2 dönüm serada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu serada büyük çaplı hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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