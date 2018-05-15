Ortaca’da STK’lardan İsrail’e tepki

ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere saldırmasına bir tepki de Ortaca’dan geldi. Merkez Cami bahçesinde toplanan STK üyeleri yaşananları protesto etti.

Protesto esnasında grup üyeleri ellerinde “İmanımdan vazgeçmedikçe, Kudüs’ten vazgeçmem”, “Kudüs Müslümanın onurudur”, “Kudüs İslam’ındır” yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dalaman Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mutlu Söğüt, şu ifadelere yer verdi;

“Filistin Müslümanlarındır. Müslümanlara zafer bahşeden, zalimleri hezimete uğratan rabbimize hamdolsun. Savaşın ve barışın peygamberi Hz. Muhammet Mustafa Sallellahü aleyhi vesellem efendimize salat ve selam olsun. Hz. Peygamber efendimizin miraca yükseldiği Mescid-i Aksa’yı savunduğu esnada şehit düşen Filistinli kardeşlerimizin şahadetleri mübarek olsun. Siyonistler, silahlarıyla, hapishaneleriyle ve işkenceleriyle yüz yıldır Filistin topraklarını işgal ederken bizi bir yandan yenmeyi hedefliyor ve ruhumuzu esir almaya çalışarak şu mesajı vermek istiyor; ‘Bizler sizlerin efendileriniziz ve sizler bizim esirimizsiniz.’ 70 yıldır Siyonist İsrail’in zulmü kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bu süre zarfında bir çok nesil geçti aradan ama Filistin halkı asla teslim olmadı. Bugün 18 yaşındaki Filistinliler, her zulmü tatmış olmalarına rağmen Filistin topraklarını canları pahasına savunmaya devam ediyorlar. Bu süreç içerisinde Siyonistler Filistinli kardeşlerimizi en ağır zulümlerine rağmen teslim almayı başaramadılar ve asla başaramayacaklar. Bilinmelidir ki yalnız rabbine teslim olanlar kazanacaktır. Çünkü, Allah için bedel ödeyenler asla yenilmezler. Unutmayalım ki, İsrail bizi takip ediyor. Bizde İsrail’i takip ediyoruz. Ne kadar büyük bir zalim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Son nefesimize kadar İsrail’in yer yüzünün katili olduğunu herkese haykırarak anlatacağız. İsrail, Doğu Türkistan’dan tutun da Arakan’a kadar bu zulümlerden sorumlu Siyonist tek devlettir. Yer yüzündeki tüm zulümlerin tek müsebbibidir. İsrail zannediyor ki, insanlar artık yoruldu. Kudüs’ün yanında yer almayacak. Biz ise gerekirse tüm dünyayı örgütleyeceğiz ve siyonizmi Filistin topraklarından atacağız. Buradan şunu haykırarak ilan ediyoruz ki, ey Siyonist İsrail ve işbirlikçisi ABD, Filistin davası sadece Arapların davası değil, adaletin yanında saf tutan tüm insanlığın davasıdır. Ey ABD, elçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü, İsrail’in edebi başkenti yapmak istiyorsun. Ama asla başaramayacaksın. Kudüs ebediyete kadar Filistin’in başkenti olarak kalmaya devam edecektir. Allah’ın izniyle özgür Kudüs’te buluşana kadar bu davamızdan asla geri dönmeyeceğiz. Kahrolsun Siyonist İsrail, yaşasın Filistin. Siyonizm yenilecek, Mescid-i Aksa özgürleşecek.”