Ortaca’da teknoloji ve tasarım sergisi

Atatürk Anıtı önündeki sergide, öğrencilerin teknoloji ve tasarım öğretmeni Hatice Bakan eşliğinde yıl boyunca yaptığı çalışmalar “Teknoloji ürün değil, bilimdir” sloganıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali Topçu, teknoloji ve tasarım dersinde çocukların el becerisi ve düşünce gücünü geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Her iki okulda öğrenim gören 200 öğrencinin yaklaşık 300 çalışmasının sergilendiğini aktaran Topçu; “Öğrencilerimiz teknoloji ve tasarım öğretmenleri Hatice Bakan eşliğinde yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı buldu. Mimari tasarım, ahşap boyama, plastik etamin, kanvas, eski oyuncakların yapımı, yastık tasarımı ve filografi yapımı olmak üzere çeşitli çalışmalar, öğrencilerimizin emekleri sergilendi. Etkinliğimize destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilerin çalışmaları gün boyunca meydanda sergilenirken, ziyaretçilerin beğenisini topladı.