Ortaca’da trafik kazası; 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesinden, ilçe merkezine seyir halinde olan Ali Ç., yönetimindeki 09 HN 643 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Yüksekokul kavşağında, yol kenarında park halindeki 20 BF 374 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Sürücü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Durmuş Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri, yaralıları Ortaca Devlet Hastanesi ve Yücelen Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ali Ç. Fethiye Devlet Hastanesine sevk edilirken, Durmuş Ç. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.