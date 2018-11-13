Ortaca'da trafik kazası; 2'si çocuk 3 yaralı

Ortaca'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi ile 110 Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aysel A., yönetimindeki 34 RP 7045 plakalı otomobil ile Pınar K., idaresindeki 20 F 9356 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Pınar K., yönetimindeki araç yan yattı. Sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sezin K., ve Nisa K., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.