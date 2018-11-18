Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sarıgerme Mahallesinden, ilçe merkezine doğru hareket halinde olan Erkan I., yönetimindeki 48 KK 228 plakalı otomobil, Akıncı Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atan araç şarampole devrildi. Erkan I., ve araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önemli aldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.