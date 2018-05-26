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26 Mayıs 2018 16:42

Ortaca’da TUBİTAK bilim fuarı

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu’nda, TUBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı.

Ortaca’da TUBİTAK bilim fuarı

26 Mayıs 2018 16:42


Ekşiliyurt Mahallesindeki okulun çok amaçlı salonunda açılan fuarda 39 öğrencinin hazırladığı 20 proje sergilendi.


Okul Müdürü Engin Selvi, TUBİTAK’ın desteği ile bu yıl 3’üncü kez bilim fuarı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Bilim fuarlarının bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağladığını dile getiren Selvi; “Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşmesidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır.” diye konuştu.


39 öğrencinin 8 danışman öğretmen eşliğinde 20 proje gerçekleştirdiğini aktaran Selvi; “Öğrencilerimiz, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri çeşitli alanlarda özverili çalışmalarını ortaya koydular. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.




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