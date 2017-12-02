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02 Aralık 2017 12:41

Ortaca’da uzlaştırmacı eğitimi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde “Uzlaştırmacı Eğitimi” kursu gerçekleştirildi.

Ortaca’da uzlaştırmacı eğitimi

02 Aralık 2017 12:41


Şubat ayında Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, “Uzlaşma Bürosu” kurulmuştu. Uzlaşma işlemleri ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili detaylı broşürler hazırlanarak bilgilendirmede bulunulmuştu.


Adalet Bakanlığı "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında Uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimler Ortaca Adliyesinde yapıldı. Katılımcılara, alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim, onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması, müzakere teknikleri konularını kapsayan eğitimler verildi.


Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz koordinesinde faaliyet gösteren uzlaştırma bürosu, kanun kapsamına giren birçok sorunu mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme kavuşturdu.


Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Uzlaşma bürolarında alınacak olumlu sonuçların mahkemelerin iş yükünü azaltacağını ifade etti.


Eğitimleri veren Adalet Bakanlığı eski baş müşavirlerinden, Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Soyaslan ise Adalet Bakanlığı’nın üniversiteleri ile yaptığı anlaşma çerçevesinde uzlaştırma konusunu anlatmakla görevlendirildiğini söyledi.


Uzlaştırmanın amacının adaletin yükünü azaltmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan Soyaslan, “uzlaştırmanın amacı tarafları barıştırmak, mahkemelerin daha ağır işlerine daha çok zaman ayırmasını sağlamak. Kısa süreli hapis cezalarının faydası yok. Devlete mali yük getiriyor, hafif suçlarla adli makamlar çok fazla meşgul oluyor. Cumhuriyet savcıları meşgul oluyor. Bu durumları bertaraf etmek için uzlaşmaya gidiyoruz. Uzlaştırma ile hem vatandaş arasında barış sağlıyoruz, hem de adaletin yükünü azaltıyoruz. Mağdur tarafın zararını tanzim eden bir sistem. Bakanlık bu uygulamayı arttırmak için eğitimleri düzenledi. Uzlaştırıcılar bu işi yapacak” diye konuştu.


Uzlaştırma eğitimi sonucunda sınav yapılacağını dile getiren Soyaslan, “Sınava girecekler, uzlaştırıcı belgesi alacaklar. Belgeyi almak için öncelikle Türk vatandaşı olmak lazım, yüksek tahsilli, kasten bir suç işlememiş olmak lazım. Bu şartları yerine getirenler sınavda da başarılı oldukları takdirde uzlaştırıcı belgesi alacaklar. Ağır ceza merkezlerine kayıt olarak görevlendirilecekler” dedi.




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