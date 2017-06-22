Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 16:22

Ortaca’da “Yaza Merhaba” tenis turnuvası

Ortaca Tenis Kulübü tarafından 10-13 yaş “Yaza Merhaba” tenis turnuvasının bu yıl 3’üncüsü yapıldı.

Ortaca’da “Yaza Merhaba” tenis turnuvası

22 Haziran 2017 16:22


Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinden 30 sporcunun katıldığı 3 günlük turnuva sonucunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.


Turnuvaya katılan sporcuların ödüllerini, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Ortaca Belediye Spor Kulübü Başkanı ve meclis üyesi Süleyman Dağdelen ile Ortaca Tenis Kulübü Başkanı Yavuz Bozdaş takdim etti.


Turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan gurur duyduklarını aktaran Ortaca Tenis Kulübü Başkanı Yavuz Bozdaş, turnuva süresince herhangi olumsuzluk yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.


Turnuvaların sayısını arttırarak tenis sporunu bölgede daha geniş kitlelere yaymak istediklerini ifade eden Bozdaş, “çocuklar çok eğlendiler, sporcularımızda değişik kişilerle oynama şansı buldu. Ortaca’da tenis sporunun bir yerlere geldiğini görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor, umarım ilerleyen günlerde ilçedeki kort sayısını arttırabiliriz, bu konuda da bizlerden desteklerini esirgemeyen Ortaca Kaymakamına, Belediye Başkanına, Gençlik Hizmetleri il ve ilçe müdürlerine, Ortaca belediye Spor Kulübü Başkanına, kulübümüz sporcuları ve aileleri adına teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!