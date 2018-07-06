Ortacalı genç kalemlerin kitapları çıktı

Yıl Ortaokulu 8.Sınıf öğrencileri Zeynep Atakan, Esmanur Fatma Kaçan ve Feyza Aslan kendi kitaplarını çıkararak yazarlığa adım attılar.

Proje kapsamında yazı yazan diğer genç kalemlerin yazı ve şiirleri ise "Kahvenin En Güzel Tonu" adlı ayrı bir kitapta toplandı. Genç yazarlar kendilerini yetiştiren öğretmenlerine, kitapların basımını üstlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne, her zaman desteğini hissettikleri Çaylı 100.Yıl Ortaokulu idaresine ve projeyle sundukları fırsatlar için Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini bildirdiler.

Kitaplarının çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiklerini belirten genç yazarlar, bundan sonra da yazmaya devam edeceklerini belirttiler.