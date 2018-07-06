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06 Temmuz 2018 12:09

Ortacalı genç kalemlerin kitapları çıktı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 3 yıldır il genelinde uyguladığı Genç Kalemler projesi kapsamında yerel gazetelerde yazılar yazmaya başlayan öğrencilerden Çaylı 100.

Ortacalı genç kalemlerin kitapları çıktı

06 Temmuz 2018 12:09

Yıl Ortaokulu 8.Sınıf öğrencileri Zeynep Atakan, Esmanur Fatma Kaçan ve Feyza Aslan kendi kitaplarını çıkararak yazarlığa adım attılar.


Proje kapsamında yazı yazan diğer genç kalemlerin yazı ve şiirleri ise "Kahvenin En Güzel Tonu" adlı ayrı bir kitapta toplandı. Genç yazarlar kendilerini yetiştiren öğretmenlerine, kitapların basımını üstlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne, her zaman desteğini hissettikleri Çaylı 100.Yıl Ortaokulu idaresine ve projeyle sundukları fırsatlar için Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini bildirdiler.


Kitaplarının çıkmasının kendilerini çok mutlu ettiklerini belirten genç yazarlar, bundan sonra da yazmaya devam edeceklerini belirttiler.




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