Ortacalı öğrenciler sinemayla tanışıyor

Proje kapsamında sinema salonu olmayan ilçede, öğrenim gören yaklaşık bin ilkokul öğrencisinin sinemayla buluşturulması hedefleniyor.

Çözüm Koleji konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal ve Çözüm Koleji Müdürü Turgay Yıldızhan ile birlikte animasyon filmi izledi. Öğrencilere film sırasında patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde sinema salonu olmadığını belirten Çözüm Koleji Müdürü Turgay Yıldızhan, “ilkokul öğrencilerinin sinemaya gitme olasılıkları daha düşük. Bizimde konferans salonumuzda sinema sistemimiz mevcut. Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu ile birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne bu projemizi sunduk onlarda sağ olsun ilgiyle karşılayarak destek oldular. Öğrencileri kolejimizin servisleri ile alarak okula getirdik. Sinemayla buluşan öğrencilerin merakı ve mutluluğu da bizleri memnun etti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Küçükünal’a ve Çözüm Koleji kurucularımıza projeye vermiş oldukları desten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz sinema kültürü ile tanışacak”

İlkokul öğrencilerine sinema keyfi yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu Müdürü Önder Aktaş ise, “İlk Sinema Çözümde projesiyle sinema olmayan ilçemizde ilkokul öğrencilerini sinemayla buluşturuyoruz. Çözüm okulları ile Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu ortaklığıyla hayata geçen projemizde, sinema kültürü ile tanışmamış öğrenci kalmamasını hedefliyoruz. Projemize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Küçükünal’a ve çözüm okulu kurucularına teşekkür ederiz” dedi.