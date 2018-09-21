Ortacalı üreticiye Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele desteği

Ortaca'da, Washington portakal üreticilerine Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele desteği sağlamak amacıyla ilaç dağıtımı yapıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından sağlanan destekle ilçe genelinde Washington portakal yetiştiricisi 600 çiftçiye yaklaşık 5 bin dönüm için ilaç yardımı yapıldı. İlçe Müdürlüğü yetkililerince çiftçilere dağıtım yapıldı, kimyasal kullanımının nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Dağıtım ve eğitimlere katılan Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, üreticilerin istek ve sorunlarını dinledi.

Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, bölgenin narenciye üretiminde ve ihracatında çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü; “Bölgemizdeki Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda sorunları Genel Müdürümüz ve Ege İhracatçılar birliğine sorunları ilettik. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Şuanda Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele için 2 ton civarı ilaç çiftçilerimize dağıtıldı. Ayrıca popülasyonun daha fazla dağılmasını engellemek için çiftçilerimize ücretsiz siyah poşet verildi. Bunun yanında yine Ege İhracatçılar Birliğinin gönderdiği 700 kadar tuzak tesislerimize dağıtıldı. Çiftçimizin daha kaliteli ürünler üreterek Milli sermayeye katkıda bulunması için güzel bir uygulama oldu.” diye konuştu.

Muğla'nın narenciye ve domates ihracatında çok önemli olduğunu ifade eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal; “Üretilen ürünlerin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Son dönemde Akdeniz havzası içinde Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunda çok ciddi artış gözlendi. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru bunun zararlarını gördük. İhraç edilen ürünlerin geri dönme ihtimalleri bizi korkuttu. Hem ihracatta hem de yurt içinde kendi tüketicimize en kaliteli ürünü arz etmek istiyoruz. Bu senede zararlı popülasyonda artış olacağını gözlemledik. Adana'dan başlayarak tüm Akdeniz bölgesinde bakanlığımızın çok ciddi çalışması oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde genel müdürümüz ilimize geldi. Ortaca'da üreticilerle, Ege İhracatçılar Birliği ve Ziraat Odalarının katımıyla toplantı yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk.” şeklinde konuştu.

Yapılan gözlemlerin ardından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleye başlandığını belirten İl Müdürü Erkal; “Bu kapsamda İhracatçılar Birliği, Ziraat Odaları ve Bakanlığın desteği ile mücadelede kullanılan kimyasal temin ettik. Bu aşamada yoğun zararın görüldüğü ve görülebileceği bölgelerde kayıtlı çiftçilerimize ilaçları nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim verdik. Dağıtımını yaptık.” dedi.

Zararlı ile mücadelenin tek yönteminin kimyasal olmadığına da değinen Erkal, şunları kaydetti; “Siyah poşet dağıtımı yaptık. Kimyasal mücadele zararlı ile en son mücadele yönetimi onun öncesinde tedbir almamız lazım, zararlının hayatını sürdürebilmesini engellemek adına başka tedbirler almalıyız. Bu zararlılar yere dökülen bitkilerde çoğalıyorlar. Daha artan bir popülasyona sahip oluyorlar. Bu anlamda ücretsiz 5 bin poşet dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımız dökülen bitki artıklarını toplayacaklar. Çürüdükten sonrada imhası yönünde bir işleme tabi tutacaklar. Bu zararlılarda hayatını sürdüremeyecek.”