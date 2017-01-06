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06 Ocak 2017 17:58

Ortaca’nın TEOG birincileri ödüllendirildi

Ortaca’nın TEOG birincileri ödüllendirildi

06 Ocak 2017 17:58

Ortaca’da 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TEOG sınavında Şevval Demir ve Feyza Şehirli tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincilerinden oldu.
8’inci sınıf öğrencilerine yönelik 23-24 Kasım’da gerçekleştirilen TEOG ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Ortaca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Demir ve Özalp Ortaokulu Feyza Şehirli ödüllendirildi.
Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül ile birlikte TEOG sınavında tüm soruları doğru yaparak birinci olan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Kaymakam Ürkmezer, öğrencilere hediye takdim etti.



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