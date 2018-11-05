Ostaca'da özel öğrenciler Kızılay Haftası'nı kutladı

Ortaca'da, Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, gerçekleştirdikleri etkinlikle Kızılay Haftası'nı kutladı.

Okul binasında düzenlenen kutlama etkinliğinde, öğrenciler beyaz önlükler ve Kızılay bayrakları ile sahneye çıktı. Günün önemine yönelik konuşmalar yapan öğrenciler, şiirler okuyup, dans etti.

Öğrencilerin, Kızılay'la ilgili olarak; “Kara gün dostu Kızılay. Bağışların en güzeli kan bağışıdır. Kızılay'a yardım insanlığa hizmettir. Kızılay giysi, yiyecek, barınak ve ilaç yardımı yapar." yazılı pankartlar taşıdığı etkinliği izlemeye gelenler keyifli dakikalar yaşadı.

Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın vurgulandığı programlara özel önem verdiklerini belirtti.

Tan; “Etkinlikte emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum, desteklerinden dolayı Türk Kızılay'ı Dalaman Şubesi Koordinatörü Fatma Çalkın ile ekip arkadaşları Reyhan, Gülcan ve Esma hanımlara çok teşekkür ederim.” dedi.

Dalaman Kızılay Şubesi Başkanı Fatma Çalkın ise öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Kızılay'ın tüm insanlığa yardımcı olan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Çalkın, ülkenin en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay'ın savaş, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalıklar karşısında felakete uğrayanlara barınma, yiyecek, içecek gibi hayati önem taşıyan yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti.