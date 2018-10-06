Otantik çocuk oyunlarına protokol çocuklardan daha çok damga vurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kurulan Metin Bilim Enstitüsü'nce bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen ‘Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları' şenliğine çocuklardan daha çok protokol üyeleri damga vurdu. Kaymakam, Rektör, Belediye Başkanı çocuklar ile birlikte çember çevirdi, ağaçtan yapılan düdük öttürdü.

Metin Bilim Enstitüsü'nün 8 yıldır geleneksel olarak Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde düzenlediği şenlikte, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları genç nesle aşılanmaya çalışılıyor. Topaç, çember çevirme, yakar top, beştaş, dokuz taş, bilye, seksek, aşık oyunu, mendil kapmaca, ip atlama, sandalye kapma gibi 30-40 yıl önce oynanan oyunlar şenlik ile genç nesle aşılanmaya çalışılıyor. Yerkesik İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğe Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocuklar ve aileleri katıldı. Otantik çocuk oyunları şenliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan Afrika kökenli öğrenciler de kendi yörelerinde oynadıkları oyunlardan gösteri yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Bu çok önemli bir faaliyet. Benim de çok önemli projelerim var. Çocukların beton zemine değil de toprak zemine basması gibi. Bu yapılan faaliyet ile çocukların cep telefonunu ve bilgisayara bakmaktan ve onların psikolojik gelişimleri için çok önemli bir faaliyet oluğunu düşünüyorum” dedi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise, “Geçmişini yaşamayan, geçmişin kültürünü bugün yaşamayan geleceği tam kurgulayamaz. Bu açıdan bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Çocuklarımızın mutlaka psikolojik ve sosyal olarak çevre ile bütünleşik bir vaziyette eğitilmesi lazım” dedi.

Çocuklardan daha çok büyüklerin ilgi gösterdiği otantik oyunlar şenliğinde unutulmaya yüz tutmuş oyunları büyükler çocuklarına öğretmeye çalıştı. Büyükler de geçmişte oynadıkları oyunları oynayarak çocukluklarını yaşadı. Metin Bilim Enstitüsü Derneği Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Zümral Deveci, şenliğin amacının çocukları bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi teknolojiden biraz uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Deveci, “Metin Bilim Enstitüsü Derneği olarak bilinçsizce ve teknolojinin esaretine mahkum edilen insanlığın ve dünyanın çocukların masumiyet çağını dokunarak yeniden şekillendirilebileceğini, kurtarılabileceğini, etik değerlerin kurtarılabileceğine inanıyoruz. Bunun için de 7-14 yaş çocukluk çağını içine alan ve hatta bizlerin içindeki çocuk da dahil sosyal sorumluluk projesi ile çocuk olmanın bilincine varmak, çocukluğu hatırlamak, günümüz çocukların masumiyet çağında çocuklarında geleneksel kültür ile zenginleştirmek istiyoruz. Çocukların bedensel, zihinsel ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, sosyalleşmeyi önceleyen, sokak oyunlarının yerini dört duvar arasında bilgisayar ile cep telefonu ve tablet ile yalnızlaşan çocuklar aldı. Çemberler, topaçlar, bilyeler, beştaşlar gibi daha onlarca oyun artık yok. Çünkü bu oyunları oynayacak mekanları da, bilinci de toplumca kaybettik” dedi.