Otel yangını söndürüldü

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan mahallesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın tamamen söndürüldü.
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan mahallesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın tamamen söndürüldü.
Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışmaları başlamıştı. Soğutma çalışmaları tamamlanan otelin çatı katında büyük hasar meydana geldiği açıklandı. 20 itfaiye personeli ve 7 araç katıldı.