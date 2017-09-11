Otelci tur operatörüne resti çekti

Otel grubu, aksi halde İngiliz pazarına kapılarını kapatacağını açıkladı.

Turizmcilerin kanayan yaralarından biri de İngiliz turistlerin ülkelerine döndükten sonra konakladıkları otellerle ilgili açtıkları davalar. Reklamasyon olarak adlandırılan bu davalar nedeniyle otelciler trilyonlara varan tazminat talepleriyle karşı karşıya kalıyor.

İngiltere’deki yasal boşluktan yararlanan İngiliz turistler, tatillerinin üzerinden 3 yıl geçse bile tatil yaptıkları otelle ilgili dava açabiliyorlar. Bu duruma Marmaris’teki bir otel grubu isyan bayrağını çekti. Grup, İngiliz tur operatörüne, otelle yapılan kontratlarda “Anlaşmazlıklarda Türkiye Mahkemeleri yetkilidir” düzenlemesinin yapılmasını istedi. Aksi halde otel grubu İngiliz pazarına kapılarını kapatacağını söyledi. GETOB Başkan Yardımcısı ve Turunç Oteller Grubu’nun CEO’su İsmail Yıldız, otelcinin kabotajı olarak da nitelendirebilecek önerileri hakkında açıklama yaptı. Yıldız, “Ben ucu açık bir hizmet vermek istemiyorum. Ben bu hizmeti bu ülkede veriyorsam. Benim kendi ülkemin ceza kanunlarına göre hareket edebilmeliyim. Ya da misafir burada sorunlarını rehber eşliğinde belgelemeli. Ülkeye döndükten sonraki her türlü mahkemeye karşıyım. Ben ’bu şekilde devam ederseniz, bu şartlarda çalışmak istemiyorum’ dedim. Ticari olarak da kaygıya düşeceğiz. Yeter artık. Sizlerin dayatmalarıyla değil. Kontratların altına Türkiye mahkemeleri yetkilidir ya da burada çözülecektir diyerek bir iyileştirme yapmazsanız biz grup olarak İngiltere’de her şey dahil otellerin hiçbirine sizleri almama kararı aldık dedik. Kendileri hiç beklemiyorlardı. Çünkü 2018 yılında çok ciddi artış bekliyorlar. Kapasite arttırıyorlar” dedi.

Yıldız, gelecek yıl İngiliz pazarında bu seneye göre yüzde yüz artış yaşandığını belirterek otelcilere seslendi:

“2015’i yakalayabileceklerini düşünüyorlar. Yüzde 30’lar 40’lar telaffuz ediliyor .Koltuk sayısı fazla. İspanya’da çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Çok tartışılıyor şu an. Benim yapmak istediğim onlara da örnek olur. Her şey dahilde İngiliz istemiyoruz diyerek kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. 2018’de 2017’ye karşı yüzde yüz İngiliz sayısı artış olacağını düşünüyorum."

Reklamasyon aracı kurumlar için bile büyük gelir kapısı haline geldi. İsmail Yıldız, bazı tur operatörlerinin de reklamasyon konusundan haksız kazanç sağlama yoluna gittiği iddiasını gündeme getirdi.