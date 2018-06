Oteller kurum içi eğitimlere başladı

Büyük oteller de müşteri devamlılığı sağlamak amacıyla önem verdikleri kurum içi eğitimlerine start verdi.

İsviçreli Hapimag Grubu bünyesinde faaliyetlerini devam eden Ege Bölgesi’nin en büyük otellerinden olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, kurum içi eğitim programlarıyla çalışanlarına mesleki bilgi, beceri, gelişim imkanları sunarak sahip olduğu insan kaynağını geleceğe hazırlıyor.

Bu çevrede program ile son beş yılda toplam 58 yönetici adayına eğitim verildi. Turizm sektörünün işleyişi ve çalışanların kişisel gelişimine yönelik aktiviteler içeren programa, departman müdürü asistanları ve kıdemli supervisor ile şef pozisyonlarında görev alan çalışanlar katılıyor.

“Şirket için eğitimler hizmet kalitemizi yükseltiyor”

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dünyada iş yapış şekilleri çok hızlı değişiyor, beklentiler ve talepler her geçen gün artıyor. Her yıl 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ediyor. Türkiye, ağırladığı turist sayısını her geçen yıl arttırmayı sürdürüyor. Böylesine hızlı gelişen, dinamik bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Artan rekabet ortamında üstünlük sağlamanın yolu başarılı insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. Çünkü insan gücü ve kalitesi sürekli olarak artırmayı başaran şirketler rekabette bir adım öne çıkıyor. Yönetim Becerileri Eğitimi’ne katılan yönetici adaylarımızın aldıkları eğitimlerle kişisel olarak kendileri geliştirebildikleri için verimli, üretken ve yenilikçi yöneticiler olarak kariyerlerine devam ediyor. Bu durum hizmet kalitemize de olumlu olarak yansıyor. Bodrum’daki otelimize bir kez gelen misafirimiz mutlaka bir kez daha geliyor. Bu açından çok verimli sonuçlar aldığımızı ifade etmeliyim” dedi.