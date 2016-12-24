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24 Aralık 2016 13:39

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

24 Aralık 2016 13:39

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize uçması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Akarca Mahallesi 821 Sokak ile Cahit Gündüz Caddesi kavşağında meydana geldi. Yılmaz Akgün (32) sevk ve idaresindeki 09 CBV 25 Plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre sürüklenerek denize uçtu.
Deniz üstünde otomobili gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri denizde bulunan otomobilde iki kişinin daha olduğunu tespit etmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Kıyıdan yaklaşık 4 metre açıkta ters dönüş halde bulunan otomobilde yolcu olarak bulunan Edanur Yılmaz (17) ve Yunus Emre Ayhan (17) kendi imkanlarıyla çıkarken, otomobilden çıkamayan sürücü Yılmaz Akgün ile Tuğçe Özay (17) ise Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelerde tedavi altına alındı. Sürücü Yılmaz Akgün ağır yaralı Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz’a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı Tuğçe Özay’ın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet savcılığı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırıyor.



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