Otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Fethiye - Antalya karayolu Uğurlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Uslu'nun (63) kullandığı 48 JB 765 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Uslu ile otomobilde bulunan Bilal Balcı ve Hasan Koşar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kazada yaralanan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.