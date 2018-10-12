Otomobil karşı şeride uçtu: 2 ölü, 23 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Türnüklü'nün idaresinde Bodrum'dan, Milas'a doğru seyreden 35 N 7258 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada Milas istikametinden, Bodrum'a doğru seyreden ve bir balık firmasında çalışan personelleri taşıyan Ferhat Önel'in kontrolündeki 48 S 4065 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil parçalandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Önel olay yerinde yaşamlarını yitirirken, otomobilde bulunan İlknur Türnüklü, İlkay Türnüklü ile servis minibüsünde bulunan Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı, Nurgül Özkan yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Önel ve Türnüklü olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.